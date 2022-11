Mesmo com feriado, elenco do Bahia segue preparação

O elenco do Bahia não teve folga nesta quarta-feira, 2, feriado do Dia de Finados. Os jogadores seguiram a preparação no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo para o confronto com o CRB, no próximo domingo, 6, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os atletas iniciaram as atividades na academia. Depois, já no campo 1, o técnico Eduardo Barroca realizou um treinamento tático em campo reduzido, utilizando a provável formação titular para o jogo da 38ª rodada, em Maceió. Em seguida, o comandante tricolor promoveu um treino coletivo.

O meia Marco Antônio mais uma vez treinou normalmente. Já o goleiro Danilo Fernandes deu seguimento a recuperação com a fisioterapia do clube.

Todo o elenco Tricolor volta aos trabalhos nesta quinta-feira, 3, novamente pela manhã no CT Evaristo de Macedo. CRB x Bahia acontece neste domingo, 6, às 18h30, no Estádio Rei Pelé.