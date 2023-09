Modelo expõe proposta ousada de atleta do Bahia: "transar no estádio"

A modelo Bruna Bastet, que produz conteúdo para a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, revelou que já recebeu proposta de um jogador do Bahia para ter relações sexuais após uma partida do Esquadrão, na Arena Fonte Nova.

Bastet contou detalhes sobre a situação em entrevista ao jornal 'Meia Hora' e falou também sobre a nova carreira. A dançarina de 33 anos ainda disse que o atleta está no elenco tricolor e que já ficaram algumas vezes.

“Tem muito craque assinando e de olho. Um deles me fez uma proposta quase irrecusável, de transar no estádio depois de uma vitória do Bahia. Ele é do time, já ficamos algumas vezes, mas nunca rolou pegação no vestiário. Quem sabe não seja a próxima cena do meu OnlyFans”, disse.

Mesmo tendo ficado com jogadores, Bruna não se considera maria-chuteira e critica modelos e influencers que buscam fama em cima dos craques.

“Acho tão over isso. Não vale expor pessoas para ter cinco minutos de fama e sair com imagem de piriguete. Comigo não rola, é tudo no sigilo. Por isso eles voltam”, completou.



Além do OnlyFans e do concurso de Miss, Bruna coleciona outros títulos e participações. Ela já venceu o reality show ‘Casa das Pimentinhas’ e foi capa da revista Sexy. Desde então, se dedica às plataformas adultas.