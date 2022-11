Na última rodada da Série B, missão do Bahia é não levar gol

Para os mais ávidos torcedores tricolores, talvez seja difícil aceitar que a última rodada da Série B não irá exigir um time goleador ou até mesmo que seja ofensivo o tempo todo. A missão agora é outra. Com muitos cenários favoráveis para estar de volta à elite do futebol brasileiro, o mais perigoso aquele em que o Bahia perde essa chance por conta do saldo de gols. O gosto amargo que será aceitar essa realidade pode ser substituído ao final do dia com o alívio do acesso, mas a apreensão ainda deve ser grande por conta de fatores extracampo que envolvem Sport e Vasco, equipes que também brigam pelas últimas duas vagas.

O julgamento que tratava da invasão do gramado da Ilha do Retiro por parte da torcida do Sport iria ocorrer hoje, mas foi adiado pela auditora Adriene Hassen, da 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Isso ocorreu após o procurador do STJD, Ronaldo Piacente, solicitar a inclusão de novos fatos ao processo, que inclui uma denúncia de participação do Vasco no conflito. Toda essa situação está longe do controle tricolor, mas pode influenciar diretamente na classificação, por isso, tanto o Esquadrão quanto o Ituano estão como interessados no processo.

Mas, sem pensar no tapetão, o papel do Bahia, hoje, é o de ao menos empatar para não depender dos outros resultados. Sem conseguir o acesso antecipado por justamente permanecer com a igualdade no placar das últimas três partidas, somar um ponto será o suficiente desta vez. E, se o assunto é não levar gols, em números, as notícias são boas, mesmo que tenha vacilado recentemente.

O Esquadrão pode até se dar ao luxo de sofrer um revés que ainda assim teria chances de subir. Porém, essa derrota não poderia ser uma goleada. O pior cenário para o clube é o de que o Ituano derrote o Vasco por um placar mínimo, ou seja, 1 a 0, e o Bahia perca por três gols de diferença. Assim, ao fim da rodada, os saldos estariam iguais, e Vasco e Ituano conquistariam a vaga. Mas esse não é o contexto mais provável. Na perspectiva do adversário, o CRB tem somente o 13º melhor ataque da competição. Já o Bahia tem a terceira melhor defesa, com 28 gols sofridos e uma média de 0,75 tentos levados por partida. Mais ainda, o Tricolor sequer chegou a ter a rede balançada em 14 jogos.