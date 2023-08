Na zona de rebaixamento, Bahia tem a segunda pior campanha desde 2012

Ocupando a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série A, o desempenho do Bahia frustra os seus torcedores, que imaginaram a briga na parte de cima da tabela. Os comandados de Renato Paiva só superam a campanha realizada em 2012.

Na temporada 2023, o Tricolor somou, até o momento, 14 pontos. A pontuação só supera os 13 conquistados em 2012, quando estava em 18º lugar, mas conseguiu se livrar do rebaixamento e terminou a competição com 47 pontos no 15º lugar.

Para a virada de chave acontecer no CT Evaristo de Macedo, o Tricolor deve anunciar reforços. O lateral-direito Gilberto, que já estreou com o manto Tricolor, o lateral-esquerdo Camilo Cándido, que deve ser relacionado para o confronto contra o São Paulo, programado para domingo,30, às 11h, no Morumbi.

Além desses dois atletas já confirmados, o goleiro Adriel, o meia Léo Cittadini e o atacante Rafael Ratão, devem ser oficializados nos próximos dias como novos atletas do Esquadrão para a sequência da competição.