No banco de reservas, Biel recebe cartão amarelo e está suspenso

O técnico Renato Paiva terá um desfalque certo para o próximo compromisso do Esquadrão na Série A. O atacante Biel foi punido com o terceiro cartão amarelo no banco de reservas e cumprirá suspensão automática. Ele não enfrenta o Red Bull Bragantino, em Salvador.

Após mais de dois meses fora da equipe por uma grave lesão muscular, Biel voltou a ser relacionado para uma partida oficial do Esquadrão. Ele não entrou em campo contra o Atlético-MG, porém como estava pendurado, aproveitou para zerar os cartões amarelos. Com isso, terá mais tempo para concluir sua recuperação. Ele já está em fase final de transição física.

Bahia e Bragantino está marcado para o próximo domingo, 20, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Bahia segue com 18 pontos somados e torce para o Santos não pontuar contra o Fortaleza, para não voltar a zona do rebaixamento.