Para Biel, Bahia fez jogo "muito abaixo" na derrota para o Santos

Em confronto direto, o Bahia foi superado de virada pelo Santos por 2 a 1, na última segunda-feira, 18, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Cándido abriu o placar para o Esquadrão, enquanto Marcos Leonardo e Julio Furch fizeram os gols santistas. Mais de 41 mil torcedores acompanharam a partida.

O atacante Biel, que entrou no segundo tempo, fez o resumo da partida. Para ele, o Bahia deixou escapar um triunfo que seria fundamental para a sequência no Brasileiro. Ele já projeta o jogo contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.

"Começamos ganhando, mas todo mundo viu que nosso jogo foi muito abaixo. A gente fez uma bela partida contra o Coritiba lá e viemos embalados. Não conseguimos corresponder muito hoje e infelizmente o resultado pela mãos. Agora é trabalhar esse dias para enfrentar o Flamengo", disse o camisa 10 na zona mista

O Santos vinha de uma sequência negativa no campeonato. Biel reconheceu a qualidade do time paulista e ressaltou que o grupo não subestimou o adversário.

"A gente sabe da dificuldade do Santos, mas no papel o time deles é bom. Não subestimamos não. Infelizmente fizemos um jogo muito abaixo. Agora é trabalhar para voltar melhor", completou.

O Tricolor segue na 15ª posição, com 25 pontos somados. A equipe volta a campo no próximo final de semana. O time azul, vermelho e branco viaja até o Rio de Janeiro e visita o Flamengo, em jogo marcado para o dia 30 de setembro, às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.