Para se manter na Série A, Bahia joga última cartada contra o Atlético | A TARDE

Vale a vida do Esquadrão na Série A. Logo mais às 21h30, o Bahia recebe a visita do Atlético-MG, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela última rodada do Brasileirão 2023. As equipes vivem situações distintas, com o Tricolor lutando contra o rebaixamento e o Galo ainda com possibilidade (remota) de ser campeão.

Com a goleada diante do Corinthians, as esperanças de permanência aumentaram. Porém, o planejamento veio abaixo com as derrotas para o São Paulo, em Salvador, e para o já rebaixado América-MG, de virada em Belo Horizonte. A equipe é a primeira dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 41 pontos somados.

Para se manter na elite, o time de Rogério Ceni precisa vencer e torcer por tropeços de Vasco que enfrenta o Red Bull Bragantino, e o Santos que recebe o Fortaleza. Caso empate, o Tricolor torce para a derrota do Vasco.



O Galo vive uma fase melhor. Após instabilidade desde sua chegada, o técnico Luiz Felipe Scolari encontrou a equipe ideal. O alvinegro vem numa sequência de quatro vitórias seguidas e faz uma campanha de campeão no segundo turno. Com 72% de aproveitamento na segunda metade de campeonato, o time tem com chances de título, mesmo que remotas. Para ser tricampeão, o Atlético-MG precisa vencer o Bahia e torcer pro rival Cruzeiro derrotar o Palmeiras e tirar uma diferença de oito gols de saldo.

Tricolor deve vir com mesma base dos últimos jogos

Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o volante Yago Felipe foi testado na equipe principal e deve ser titular, na vaga de Acevedo.

Atlético-MG vem com praticamente sua força máxima

As novidades entre os atletas convocados para o jogo foi o meia Eduardo Vargas e o zagueiro Rever, que anunciou sua aposentadoria. O experiente defensor precisou ser relacionado devido as lesões de Maurício Lemos e Bruno Fuchs. Outros que estão no DM é o volante Battaglia. Suspenso, o goleiro Matheus Mendes não viajou. O grande desfalque e o meia Zaracho, com lesão na coxa.

RETROSPECTO

O histórico de confrontos é favorável ao clube mineiro. Em 56 partidas, foram 24 vitórias do Atlético-MG, 14 triunfos do Bahia e 18 empates. No primeiro turno, o Galo venceu pelo placar mínimo em BH, com gol de Paulinho. O último jogo em Salvador aconteceu em 2021, também pelo Campeonato Brasileiro, e é inesquecível para a torcida atleticana. O Bahia abriu 2×0 já no segundo tempo, mas tomou a virada e foi derrotado por 3×2. Na ocasião, o Galo se sagrou bicampeão brasileiro. Nos jogos em Salvador pelo Brasileirão, foram 25 jogos, com seis vitórias do Bahia, sete do Atlético-MG e 11 empates.

FICHA DE JOGO

Bahia x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro Série A de 2023 - 38ª rodada

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

VAR: Wagner Reway (VAR Fifa-PB)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba; Rezende, Yago Felipe (Acevedo), Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson, Pavón e Igor Gomes; Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.