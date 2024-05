Partida do Bahia contra o Flamengo deve mudar de estado; confira | A TARDE

A partida do Bahia contra o Flamengo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, pode acontecer no estado do Espirito Santo. Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), houve sondagens para uso do estádio Kleber Andrade.

De acordo com o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a tabela original prevê que a partida está marcada para o dia 12 de junho, mas ainda sem local definido. A pasta de esporte capixaba destacou que trata-se de um contato inicial.

"Ainda não houve ainda nenhuma solicitação oficial para a reserva da data e pagamento do aluguel do estádio", disse a Sesport.

Em contato com o site 'A Gazeta', o Flamengo afirmou que desconhece qualquer negociação para levar a partida contra o Bahia para o estádio Kleber Andrade.

