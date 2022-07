Pequeno empecilho faz com que o Bahia não apresente proposta da SAF

O torcedor do Bahia que está na expectativa para o anúncio do acordo contratual entre o clube e o Grupo City para sacramentar a instalação da SAF no Tricolor, precisará esperar um pouco mais.

Em entrevista ao Podcast do canal Info Bahêa, o presidente Guilherme Bellintani afirmou que um pequeno empecilho, que está próximo de ser finalizado, seria o impeditivo para o anúncio da parceria ser efetivado.

"Estamos em um empecilho formal que estamos perto de resolver. Após resolver isso, em dias a gente consegue formalizar a proposta. É a proposta que o parceiro e o Bahia construíram juntos, por isso demorou tanto. Tem um representante do nosso potencial investidor aqui no Brasil trabalhando", explicou.

Questionado sobre a necessidade de acesso para a Série A do Brasileiro para que o acordo com o grupo de investimento seja validado, o presidente do Tricolor negou que exista alguma exigência nesse sentido.

"O projeto não tem cláusula sobre subida ou não subida. Não existe isso. Desde o começo, a visão é de que o Bahia interessou pela organização, tamanho que tem, identidade de projeto, pela cidade, a torcida encantou”.

O presidente do Tricolor também confessou ter negado um aporte do grupo interessado na SAF para evitar danos para o futuro e confessou que o grupo já participa da avaliação dos novos contratados para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, onde a previsão é de até seis novos atletas.

O Bahia entra em campo nesta sexta-feira, 8, contra o Vila Nova-GO, às 19h, pela décima sétima rodada da Série B do Nacional. O Esquadrão é o terceiro colocado com 29 pontos conquistados.