Polícia libera integrantes da Bamor envolvidos em agressão de torcedor

Os integrantes da Torcida Organizada Bamor (TOB), encaminhados à delegacia após agredir um torcedor do Vitória, no domingo, 20, foram liberados pela polícia.

Informações apuradas pela Portal A TARDE apontam que, mais de 20 torcedores foram abordados pelas equipes da PM e três foram conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil, nos Barris. Eles estavam com soqueiras e uma bomba caseira.

Após o procedimento na unidade policial, a autoridade resolveu fazer um termo circunstanciado e liberou os três.

Entenda o caso

Imagens enviadas ao Portal A TARDE mostram vários homens vestidos com camisas do Esporte Clube Bahia, inclusive da Bamor, agredindo o jovem com socos e pontapés. Aparentemente, ele estaria trajando uma camisa do Esporte Clube Vitória.

No vídeo, o garoto aparece 'apanhando' no chão por um grupo menor. Ele ainda tenta se levantar e correr, mas é alcançado e derrubado novamente. Um grupo maior se aproxima correndo e continua a bater. O caso aconteceu horas antes de Bahia e Red Bull Bragantino entrarem em campo na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

O adolescente foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso foi encaminhado à 11ª Delegacia Territorial (DT) de Tancredo Neves para apurar as circunstâncias, autoria e motivação das agressões.