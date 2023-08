Por suspensão, Kanu desfalca o Bahia contra o São Paulo

O Bahia terá um desfalque certo para o importante compromisso contra o São Paulo, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Kanu está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Tricolor paulista.

Kanu foi advertido aos 40 minutos do segundo tempo no empate sem gols contra o Corinthians, após parar o atacante Adson com falta dura e por consequência impedir o contra-ataque adversário.

O técnico Renato Paiva tem como opção os zagueiros Marcos Victor, Victor Hugo, que não foi relacionado por opção do treinador e Raul Gustavo, que estava fora da partida contra o Corinthians por questões contratuais.