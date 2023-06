Pré-jogo de Bahia e Cruzeiro terá telões com final da Champions League

Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 10, pela 10ª rodada do Brasileirão, e a praça sul da Arena Fonte Nova estará recheada de atrações para todas as idades. A bola só rola às 18h30, mas a partir das 15h30 os torcedores já podem aproveitar.

Uma das principais exibições será a transmissão da final da UEFA Champions League, entre Manchester City e Inter de Milão, em telões nas praças norte e sul. Além disso, um parque infantil e food trucks irão garantir a diversão da criançada e um ambiente familiar.

Os apaixonados pelo clube ainda poderão aproveitar um bazar da loja oficial do clube com produtos exclusivos, mostrar toda a competitividade no futmesa, totó e chute à gol, além de um quiz para testar o conhecimento dos torcedores.

Por fim, ídolos do Bahia, mascotes e as tricolíderes também marcarão presença no evento, ao som de fanfarra que animará todos os presentes. A expectativa é de que o clima de festa e confraternização contagie a todos e crie uma atmosfera positiva para o jogo.