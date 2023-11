Registro das chapas para eleições do Bahia se encerra nesta terça | A TARDE

As eleições para o cargo da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo da associação Esporte Clube Bahia movimentam os bastidores do clube. A data limite para a inscrição das chapas e candidatos é esta terça-feira, 31. Toda a documentação necessária deverá ser enviada ao e-mail da comissão eleitoral. O pleito está marcado para o dia 2 de dezembro, de maneira virtual e presencial, na Arena Fonte Nova.

Apenas Leonardo Martinez, atual presidente do conselho deliberativo do Esquadrão, do grupo 100% Bahia, está confirmado como candidato. Nomes como o do ex-goleiro Emerson Ferretti, do conselheiro e radialista Jaílson Baraúna, e do ex-presidente do clube Marcelo Sant'Ana também são especulados para o pleito. Vale salientar que 100 novos conselheiros também serão eleitos pelos sócios votantes.

Essa será a primeira eleição do Bahia após a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao City Football Group (CFG) e a quinta no novo formato eleitoral do clube. Já foram eleitos Fernando Schmidt (2013), Marcelo Sant'Ana (2014) e Guilherme Bellintani (2017 e 2020).

Os sócios tricolores poderão votar democraticamente para o pleito da associação. Os candidatos eleitos para os cargos de presidente e vice e do Conselho Deliberativo do Bahia estarão aptos para o próximo triênio, de 2024 a 2026.