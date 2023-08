Reservas do Bahia vencem o sub-20 do Jacuipense em jogo-treino no CT

No dia seguinte ao revés para o Atlético-MG, o time do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira, 14, no CT Evaristo de Macedo. As atividades não contaram com os titulares do duelo contra o Galo.

De acordo com o clube, os onze iniciais do último domingo fizeram os trabalhos regenerativos, entre academia e fisioterapia. Os demais jogadores, no campo 1, participaram de um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Jacuipense. O Tricolor venceu por 3 a 0 com gols de Léo Cittadini, Vinicius Mingotti e Mugni.

No campo 2 da Cidade Tricolor, o atacante Biel e o lateral-direito Cicinho participaram de uma atividade física e técnica com o fisioterapeuta Thiago Teixeira. O também lateral-direito André deu continuidade ao tratamento.

O grupo folga nesta terça e retorna ao CT na quarta-feira, 16. A preparação visa o confronto contra o RB Bragantino, marcado para o próximo domingo, 20, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A.