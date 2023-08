Rezende crê em recuperação do Bahia e alerta: "Tem que estar ligado"

Um dos jogadores presentes a ação social Esquadrão da Solidariedade, foi o volante Rezende, uma dos titulares do Bahia na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão foca no compromisso contra o Atlético-MG, marcado para este domingo, 13, às 11h, no Mineirão, pela 19ª rodada do certame.

O camisa 5 fala do alívio após o importante triunfo contra o América-MG, porém é necessário seguir pontuando para se afastar do Z-4. Para o meio-campista, a equipe precisa manter a regularidade na partida contra o Galo, em Belo Horizonte.

"É um peso que saiu das costas, mas o sinal de alerta tem que estar ligado. Não adianta nada fazer uma boa partida contra o América-MG e agora chegar contra o Atlético-MG voltar a fazer uma partida ruim. Temos que manter um nível de regularidade, já que o campeonato é muito difícil", disse Rezende ao Portal A TARDE.

Apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos tempos, Rezende enalteceu a dedicação do grupo Tricolor e o trabalho promovido pelo técnico Renato Paiva.

"Nosso elenco é bom e todo mundo é trabalhador. O Paiva trabalha igualmente com todos e temos que dar ao máximo nos treinos pra que os onze que comecem dêem conta do recado e quem esteja no banco também possa entrar e mudar o rumo do jogo", concluiu.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Bahia tem 18 pontos somados em 18 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro.