Ricardo Goulart fala que está próximo de renovação com o Bahia

Após conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o atacante Ricardo Goulart falou nesta sexta-feira, 11, que está próximo de uma renovação com o Bahia.

“Agora são detalhes. Quando aceitei o desafio para defender as cores do Bahia, me apresentaram esse projeto do Grupo City, me mostraram também o quanto são profissionais. Em três, quatro meses com o Bahia, minha família se adaptou muito bem”, disse o atacante em entrevista ao GE.

Goulart foi contratado pelo Tricolor na segunda janela de transferência de 2022 e logo conquistou a vaga de titular, ajudando o Esquadrão a voltar à elite do futebol Brasileiro.

Com a camisa do Bahia, o jogador de 31 anos marcou dois gols em 16 jogos pelo Brasileirão da Série B.