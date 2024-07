Rogério Ceni convoca 25 atletas para jogo contra o Cruzeiro

Elenco do Bahia durante a preparação para pegar o Cruzeiro - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni convocou 25 jogadores para o compromisso do Bahia diante do Cruzeiro, marcado para este domingo, 23, logo mais às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Foram relacionados os mesmos jogadores que viajaram para a partida contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Os únicos desfalques são o lateral-direito Santi Arias, que está defendendo a Seleção da Colombia na Copa América, e o volante Nico Acevedo, em fase final de recuperação de lesão.

O Esquadrão de Aço ocupa a 5ª posição na classificação, com 18 pontos ganhos.

Confira a lista de relacionados do Bahia para o jogo contra o Cruzeiro:

Goleiros: Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Laterais: Cicinho, Gilberto, Luciano Juba e Ryan

Zagueiros: Gabriel Xavier, David Duarte, Kanu, Victor Cuesta e Marcos Victor

Meias: Cauly, Carlos De Pena, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Rezende, Thaciano e Yago Felipe

Atacantes: Ademir, Biel, Everaldo, Oscar Estupiñan, Rafael Ratão