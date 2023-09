Rogério Ceni vê "jogo regular" do Bahia em derrota para o Santos

O Bahia levou a pior no confronto direto na parte de baixo da tabela do Brasileirão e perdeu de virada por 2 a 1 diante do Santos. Na noite desta segunda-feira, 18, Julio Furch e Marcos Leonardo marcaram para o Peixe, enquanto Camilo Cándido fez o único gol do Tricolor na partida da 24ª rodada.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni reconheceu que o Bahia não fez um grande jogo, mas valorizou o esforço dos jogadores. O Tricolor sofreu dois gols de bola parada, e o treinador revelou que treinou mais a bola parada ofensiva do que a defensiva.

“Não foi um grande jogo que fizemos, apesar do esforço dos atletas, jogo regular. Temos que treinar essa bola parada defensiva. Início muito abaixo, depois tivemos boas oportunidades, controlamos bem o jogo, mas saímos daqui derrotados. Retornamos para essa situação complicada e vamos ter que trabalhar para enfrentar um adversário difícil, o Flamengo, na próxima rodada”, afirmou o ex-goleiro.

“Bolas paradas trabalhamos muito, trabalhamos mais a bola ofensiva que defensiva nesses dois treinos, mas vamos ter que ter atenção. Faltou um pouco de comunicação para ajeitar isso dentro do jogo. Não nos posicionamos bem nas bolas paradas, mas temos que tentar tirar coisas positivas para não afundar, nos manter serenos, trabalhando. Esse jogo é muito difícil aceitar a derrota. Tem que aprender a valorizar o triunfo momentâneo para manter a vantagem até o final”, completou o comandante tricolor.

Agora o Bahia terá uma pausa de 11 dias no calendário e só volta a jogar dia 30 de setembro, contra o Flamengo. Ceni lamentou o período sem jogos após uma derrota, pela imagem que fica para o torcedor.

“Viver doze dias com uma derrota é sempre muito ruim. Fica uma imagem ruim com o torcedor, a gente fica abatido, mas temos que, depois de amanhã, nos preparar e ver como o Flamengo pode jogar para a gente se apresentar melhor e somar pontos. A gente volta a ficar num bloco desagradável de estar”, afirmou o treinador.

Para o duelo contra os cariocas, inclusive, Rogério Ceni vai avaliar as opções para montar o esquema ideal, bem como a estratégia. Diante do Santos, o Bahia não pôde contar com Rezende suspenso, André, Léo Cittadini e Cauly machucados.

“Sobre atletas, a gente vai experimentando jogadores todos os dias. Alguns estão fora por causa de cartão, vão retornar, outros lesionados. Cittadini, com dor no tornozelo, não pôde estar com a gente, Rezende, por causa do cartão amarelo. Cauly, não temos certeza se já estará de volta e temos que encontrar soluções. Essa gordurinha que ganhamos em Curitiba, hoje, deixamos para trás”, conclui o técnico.

Flamengo e Bahia está marcado para as 16h de sábado, 30, no Maracanã. A partida vale pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni terá onze dias para preparar a equipe que vai até o Rio de Janeiro encarar este desafio.