SAF x Associação: Bahia anuncia nova estrutura no plano de sócios

O Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 26, que contará com dois programas de sócio distintos e independentes: os Sócios da SAF e os Sócios da Associação. Os Sócios da SAF terão benefícios similares ao programa atual, como descontos e acesso a jogos, enquanto os Sócios da Associação seguirão os planos estabelecidos no estatuto do clube.

A partir da mensalidade de junho de 2023, o Bahia Associação e o Bahia SAF farão a cobrança individualizada dos seus respectivos planos de sócios. Os torcedores precisarão atualizar seus dados bancários e aos demais benefícios do Sócio Esquadrão.

Na associação, o estatuto prevê três categorias de planos de sócio: Contribuinte, Patrimonial e Remido, sendo que apenas o plano Contribuinte ainda está disponível para comercialização. Essas categorias associativas serão preservadas e continuarão existindo exclusivamente no Bahia Associação.

Os sócios da associação pagarão apenas R$ 20 por mês, independentemente da data de admissão, tendo ou não um plano da SAF. Aqueles que desejarem ter vínculo com a associação e usufruir dos direitos políticos oferecidos deverão autorizar a cobrança dessa taxa adicional.

Vantagens de se associar à Associação | Foto: Divulgação | EC Bahia

Já o Bahia SAF será responsável pela gestão do negócio de futebol do Bahia e, com isso, também será encarregado dos planos denominados "Sócio Esquadrão", que englobam os benefícios relacionados aos jogos, como o Acesso Garantido em suas diversas categorias (Bermuda e Camiseta, Bahia da Massa, Cadeira, Cadeira Especial e Lounge Premium).

Os planos Esquadrãozinho e Torcedor de Aço também passam a ser gerenciados pela Bahia SAF, uma vez que são produtos comerciais que não estão previstos no estatuto do clube.

Além disso, a partir de agora, o Bahia SAF oferecerá um novo plano chamado "Sócio Esquadrão", que equivale aos antigos planos Patrimonial/Contribuinte da associação. Esse plano é ideal para torcedores que desejam prioridade e desconto na compra de ingressos para os jogos do Bahia, descontos na loja oficial do clube, acesso a uma rede de parceiros e várias outras vantagens, mas não inclui o benefício do Acesso Garantido.

Vantagens de se associar à SAF | Foto: Divulgação | EC Bahia

Todos os planos da SAF continuarão sendo comercializados pelos mesmos preços praticados anteriormente à separação dos planos. O valor do plano Sócio Esquadrão será de R$ 49 mensais, com variações de preço de acordo com idade, sexo e cidade. Os planos Torcedor de Aço e Esquadrãozinho serão comercializados por R$ 10 mensais.

Além disso, os planos que incluem o Acesso Garantido terão preços conforme a tabela anunciada em dezembro de 2022, com os seguintes valores mensais:

Bermuda e Camiseta: R$ 49

Bahia da Massa Norte: R$ 69,90

Bahia da Massa Leste: R$ 74,90

Cadeira Norte: R$ 114,90

Cadeira Leste: R$ 119,90

Cadeira Especial: R$ 149,90

Lounge Premium: R$ 299,90

Todos os planos da SAF incluem uma taxa de adesão de R$ 25 para novos sócios.

Conforme o estatuto, o presidente do Esporte Clube Bahia ocupará o cargo de representante da Associação no Conselho de Administração da SAF. Essa medida visa assegurar a fiscalização e o cumprimento do contrato estabelecido entre as partes, bem como a preservação da história, cores, escudo, hino, camisa e demais elementos que são essenciais para a identidade do Bahia.