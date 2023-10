Segundo treino da semana volta a ter presença parcial de Cauly | A TARDE

O Bahia seguiu com sua programação de treinamentos na manhã desta terça-feira, 3, no CT Evaristo de Macedo. A equipe comandada por Rogério Ceni está focada no próximo compromisso, contra o Goiás, em duelo da 26ª rodada do Brasileirão marcado para as 16h de sábado, 7.

Inicialmente, o preparador físico Danilo Augusto comandou a ativação dos jogadores no campo. Na sequência, os atletas entraram em campo para um trabalho específico em espaços reduzidos, sob a orientação do técnico Rogério Ceni. Divididos em duas equipes, o elenco participou de confrontos no campo reduzido.



Posteriormente, o treinador tricolor conduziu um treino técnico explorando variações táticas e testando diferentes combinações de jogadores. O meia Cauly esteve envolvido em parte das atividades com o grupo e, em seguida, dedicou-se a trabalhos específicos. Enquanto isso, Léo Cittadini revezou entre a academia e a fisioterapia.



O terceiro treino da semana está marcado para esta quarta-feira, 4, novamente pela manhã, na Cidade Tricolor, em Dias D’Ávila.