Sem renovação com o Bahia, Patrick Verhon vai para o futebol japonês | A TARDE

O Bahia negociou em definitivo o meia Patrick Verhon para o Kawasaki Frontale, do Japão. O clube confirmou a informação através de comunicado oficial a imprensa, na manhã desta terça-feira, 30. O jogador tinha contrato até o fim de janeiro e foi liberado para concluir a negociação com o clube asiático.

De acordo com o comunicado, o Tricolor segue como detentor de uma parte dos direitos econômicos do jogador e pode faturar com futuros bônus caso metas sejam batidas.

Formado na base do Esquadrão, Patrick Verhon Pertel Pereira tem 19 anos e é natural de Serra-ES. No time principal, ele vestiu a camisa azul, vermalha e branca em 10 oportunidades, não marcou gols e deu duas assistências. Na base, conquistou dois Campeonatos Baianos da categoria Sub-17 e um na equipe Sub-20.