"Sempre vai existir pressão", diz Matheus Bahia sobre fase ruim

Com apenas três vitórias em 16 jogos do Campeonato Brasileiro, o momento do Bahia já não era bom. Mas na última rodada, após o empate sem gols com o Corinthians, o Tricolor entrou na zona de rebaixamento e vê a pressão aumentar cada vez mais. Protestos por parte da torcida marcaram a última semana, tanto no centro de treinamento do clube, quanto nas arquibancadas da Arena Fonte Nova.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 25, o lateral-esquerdo Matheus Bahia disse que a pressão da torcida faz parte do futebol, e que os atletas conseguem lidar com essa situação para continuar trabalhando em busca dos resultados positivos.

“A gente joga em um grande clube, sempre vai existir pressão. A gente lida bem porque, mesmo com toda pressão, sabemos o que fazer para trazer a torcida. A gente tem que voltar a vencer. O trabalho está sendo bem feito, mas ainda não foi concretizado com triunfos”, afirmou o jogador.

Junto com a fase ruim, vem a lembrança do último rebaixamento do Bahia, em 2021. Matheus Bahia estava presente naquele elenco e entende que os cenários são diferentes. Para ele, as chances de recuperação agora são maiores.

“É um clube mais estruturado, completamente diferente com o Grupo City. São vários quesitos que fazem a gente pensar que vai ser bem diferente de 2021. Estamos focados em subir na tabela”, disse Matheus.

“A gente se reúne, se cobra todos os dias. Não deveríamos estar nessa situação. A gente fica p*. Estamos trabalhando para dar a volta por cima", completou o lateral.

Desde o jogo contra o Corinthians, na última rodada, que o calendário do Bahia deu uma aliviada e o técnico Renato Paiva terá a semana cheia para trabalhar de um jogo para outro pelo menos nas próximas quatro rodadas. O primeiro desafio é no domingo, 30, contra o São Paulo, no Morumbi. A bola rola a partir das 11h da manhã, em jogo da 17ª rodada do Brasileirão.