Série A: CBF modifica horário de Bahia x Cruzeiro; confira | A TARDE

A diretoria de competições da CBF modificou o horário partida entre Bahia e Cruzeiro, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O confronto, que anteriormente estava marcado para 18h30, teve seu horário antecipado para às 16h. O local segue mantido na Arena Fonte Nova.

A mudança ocorreu a pedido da própria entidade máxima do futebol brasileiro, para ajuste na tabela.

Antes deste compromisso, o Bahia recebe o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, às 21h30, pela 8ª rodada, enquanto o Cruzeiro vai enfrentar o Cuiabá, no Mineirão, às 19h30.

Na briga pelas primeiras posições, o Tricolor de Aço é o vice-líder do Brasileirão, com 14 pontos somados, a mesma pontuação do líder Flamengo, que está na frente devido ao saldo de gols.

