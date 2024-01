Sob frio e neve, Bahia faz treino técnico e tático na Inglaterra | A TARDE

A segunda semana de pré-temporada do Bahia em Manchester, na Inglaterra, ganhou a companhia da neve. Na manhã desta terça-feira, 16, parte do elenco tricolor foi para o gramado mesmo com clima atípico para os brasileiros.

Sob o comando de Rogério Ceni, esse grupo realizou três atividades: uma voltada para troca de passes dentro de um pequeno espaço, com 11 bonecos postados para dificultar, outra dedicada para a construção de jogadas, e a terceira foi apenas sobre orientações táticas sobre posicionamento.

O grupo que não foi ao gramado trabalhou a parte física na principal academia do centro de treinamento do Manchester City.