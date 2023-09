Sob novo comando, Bahia encara lanterna do Brasileirão

O Bahia faz, nesta quinta-feira, 14, o primeiro de dois confrontos em sequência contra equipes da zona de rebaixamento do Brasileirão. No estádio Couto Pereira, o Tricolor encara o lanterna Coritiba pela 23ª rodada e a principal novidade será a estreia de Rogério Ceni no comando da equipe.

Com cinco derrotas seguidas no Brasileirão, o Coxa fez o pior primeiro turno da história do clube e ativou o “modo carreira” para tentar escapar do rebaixamento. Chegaram um espanhol, um grego e um argelino para reforçar a equipe nessa reta final de temporada e todos eles estão à disposição do técnico Thiago Kosloski para o jogo desta quinta-feira, 14. O volante Samaris e o centroavante Slimani devem ser titulares, enquanto o ex-Real Madrid Jesé Rodríguez deve ficar como opção no banco.

No Bahia, o último reforço foi Luciano Juba, que vive a expectativa de iniciar sua primeira partida como titular. Com a chegada de Rogério Ceni para o lugar de Renato Paiva, as chances são ainda maiores, uma vez que o novo treinador começa um trabalho do zero. O Tricolor não vence há duas rodadas e enfrenta uma sequência de dois jogos contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento: Coritiba e Santos.

O goleiro Marcos Felipe, um dos destaques do Bahia na temporada, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 13, e afirmou que, mesmo respeitando o adversário, quer trazer pontos para Salvador. “Nós sempre entramos em campo para vencer. Sabemos que o Coritiba, apesar de não estar conseguindo resultados positivos, é um adversário muito difícil no Couto Pereira. Então temos que respeitar, mas respeitar pressionando a bola, fazendo gols, e, consequentemente, trazendo os pontos para casa”, disse o goleiro tricolor.

Novidades dos dois lados

Além das novidades gringas, o técnico Thiago Kosloski também vai contar com o retorno do zagueiro Kuscevic, que deve fazer dupla com Thiago Dombroski. Por outro lado, o zagueiro Reynaldo é desfalque por conta de uma cirurgia no braço, e o volante Matheus Bianqui cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo.

Escalação provável: Luan Polli; Hayner (Diogo Batista), Kuscevic, Thiago Dombroski (Henrique) e Jamerson; Samaris (Fransérgio) Sebá Gómez e Bruno Gomes; Marcelino Moreno, Robson e Slimani.

No Bahia, Rogério Ceni tem o desfalque do zagueiro Vitor Hugo, que está suspenso, e deve ser substituído por Gabriel Xavier. No entanto, Raul Gustavo e Marcos Victor também são opções. No ataque, Biel e Juba podem aparecer no time titular com Ratão atuando como homem de referência, como o próprio Ceni adiantou em sua coletiva de apresentação.

Escalação provável: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier (Raul Gustavo) e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano e Léo Cittadini; Ademir (Biel), Rafael Ratão e Everaldo (Luciano Juba).

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Bahia, partida da 23ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Data: Quinta-feira, 14/09/2023

Horário: 20h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Coritiba: Luan Polli; Hayner (Diogo Batista), Kuscevic, Thiago Dombroski (Henrique) e Jamerson; Samaris (Fransérgio) Sebá Gómez e Bruno Gomes; Marcelino Moreno, Robson e Slimani

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier (Raul Gustavo) e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano e Léo Cittadini; Ademir (Biel), Rafael Ratão e Everaldo (Luciano Juba)