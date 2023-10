Sub-14 do Bahia é alvo de racismo e xenofobia; clube se posiciona | A TARDE

A equipe sub-14 do Bahia, que disputa a Copa Brasileirinho no interior de Minas Gerais, foi alvo de ofensas raciais e xenofobia nesta sexta-feira, 13. Em um vídeo gravado por torcedores durante partida no estádio Curumim, em Juatuba, contra a seleção local, é possível ouvir uma pessoa imitando um macaco, além de falas como “cambada de baiano desgraçado” e pedidos para que os atletas da equipe local quebrassem as pernas dos jogadores do Tricolor.

Após a partida, a delegação do Bahia ainda foi alvo de ameaças e foi atacada com fogos de artifício. Não havia policiamento no estádio no momento do jogo. Neste sábado, 14, o Bahia divulgou uma nota oficial repudiando as atitudes racistas e xenofóbicas e ressaltou que a equipe psicossocial do clube está acompanhando as crianças durante a competição.

Confira o comunicado do Bahia:



"O Esporte Clube Bahia vem a público repudiar as ações racistas e xenófobas contra nossos atletas do sub 14, em campeonato realizado no interior de Minas Gerais.



O racismo e a xenofobia são crimes e precisam de uma resposta à altura da gravidade dos fatos ocorridos. É preciso, ainda, reiterar o compromisso do Esporte Clube Bahia na luta contra qualquer tipo de discriminação.



O Esporte Clube Bahia reafirma seu compromisso em zelar pelo bem-estar de todas as crianças e adolescentes que participam de atividades esportivas com o clube. Por isso, todos os jogadores da categoria estão sendo assistidos pela equipe que os acompanha durante a competição e contam, também, com apoio de nossa equipe psicossocial.



Todas as medidas cabíveis serão tomadas e o clube segue à disposição dos atletas e seus familiares para prestar todo o apoio necessário."

A organização da competição também se posicionou contra as atitudes por meio de sua conta no Instagram. A nota diz que eles vão averiguar os fatos e encaminhar para os órgãos responsáveis.



Apesar das cenas tristes, o Bahia venceu os quatro jogos do grupo 7 e se classificou para a fase seguinte com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Os adversários do Tricolor no grupo foram Tigres-ES, Madureira-RJ, Seleção de Juatuba-MG, e I9-SP.



Reprodução | Redes Sociais