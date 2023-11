Suspenso, Rezende desfalca o Bahia no clássico contra o Fortaleza | A TARDE

Após o importante triunfo por 1 a 0 frente ao Internacional, o Bahia gira a chave e mira as atenções para a partida contra o Fortaleza, marcada para este sábado, 21, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Brasileirão. Para esta partida, o técnico Rogério Ceni terá o desfalque do volante Rezende, suspenso por acúmulo de cartões.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, o Bruno Henrique avançou para perto da área Tricolor e Rezende acabou empurrando o meio-campista do Inter. Com isso, foi advertido com cartão amarelo pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique.

O clássico contra o Fortaleza, marcado para este sábado, 21, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia ocupa a 13ª posição no Brasileirão, com 31 pontos somados em 27 jogos realizados.