"Tem que jogar a vida", diz Biel sobre duelo contra o Inter no Sul

Com o empate na última rodada contra o Goiás, o Bahia chegou a marca de três jogos sem vencer na Série A. Em entrevista coletiva, o atacante Biel reconhece o momento ruim e acredita que o trabalho será fundamental para a equipe evoluir.

"Infelizmente não foi um começo muito bom. Vamos continuar trabalhando como a gente tem, procurar evoluir e seguir o plano de jogo do mister que é o mais importante para reencontrar o caminho dos triunfos", disse.

O Inter vive um momento parecido com o do Bahia. A tendência é que a torcida colorada não esteja paciente durante o jogo no Beira Rio. Biel espera que o time tricolor se aproveite dessa instabilidade e consiga o triunfo no Sul.

"Acho que, por um lado, vai ser bom a torcida estar inflamada com eles mesmo. Acho que se a gente conseguir impor nosso jogo vamos conseguir colocar a torcida contra eles. Assim a gente pode fazer um bom jogo e sair com um triunfo de lá", comentou

Driblador, Biel causa a ira dos adversários que tem chegado mais forte para parar as jogadas do atacante. Apesar disso, ele diz que não vai mudar as características de jogo.

"Com certeza. Acho que eles perdem a paciência um pouco depois de tomar o drible. Mas vou continuar fazendo meu jogo e tentando ajudar o Bahia ao máximo", explicou.

Inspirado no jogo contra o Santos pela Copa do Brasil, onde o Esquadrão criou oportunidades, Biel revela que o grupo está confiante numa boa atuação no Rio Grande do Sul.

"A conversa é para estar sempre focado, jogando fora ou não. Independente de qualquer coisa, a gente tem que jogar a vida. Foi assim contra o Santos e tenho certeza que vai ser assim contra o Internacional também", concluiu.

Há três jogos sem vencer, o Esquadrão de Aço ocupa a 13ª colocação, com sete pontos somados.