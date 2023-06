Terceiro cartão amarelo tira Acevedo de jogo contra o Cruzeiro

O técnico Renato Paiva ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Bahia, pela 10ª rodada do Brasileirão. Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Fortaleza e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Cruzeiro, às 18h30 de sábado, 10.

Com o desfalque do uruguaio, Paiva deve promover o retorno de Cauly a equipe titular, uma vez que ele foi poupado e ficou como opção no banco diante do Fortaleza, entrando no decorrer da segunda etapa.

Além de Cauly, Diego Rosa e Mugni correm por fora pela vaga de Acevedo no meio de campo. Renato Paiva terá a semana inteira de preparação para a partida contra o Cruzeiro e para definir o substituto do volante uruguaio.