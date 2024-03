Thaciano enaltece trabalho coletivo do Bahia: "É a força do grupo" | A TARDE

Thaciano mostrou precisão e eficiência ao marcar o gol do triunfo tricolor fora de casa, contra o CRB, no Estádio Rei Pelé pelo placar mínimo. O resultado recolocou o time de Rogério Ceni na liderançado grupo B da Copa do Nordeste.

Após o jogo, o meia se diz satisfeito com seu desempenho e em poder contribuir com a equipe. Thaciano chega ao terceiro gol na temporada, sendo um dos artilheiros do time.

"Me concentro ao máximo nos treinamentos para quando chegar no jogo ajudar a equipe e me ajudar também e graças a Deus as coisas estão acontecendo", disse o camisa 16.

No triunfo contra a Juazeirense no Campeonato Baiano, Thaciano deu a assistência para Ademir marcar. Agora, o "Fumacinha" foi solidário e o serviu de maneira precisa no jogo em Maceió.

"No jogo passado eu consegui achar ele (Ademir) e hoje ele conseguiu me achar. Isso é a força do grupo, a força que o Bahia tem. Agora é descansar porque domingo tem mais jogo importante para nós", concluiu.

O Esquadrão volta as atenções para o Campeonato Baiano. Já classificado para as semifinais, a equipe recebe a visita do Jacuipense, neste domingo, 3, na Arena Fonte Nova, pela última rodada da primeira fase do estadual.