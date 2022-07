Time feminino do Bahia vence o Fluminense e lidera Grupo

Fazendo valer o mando de campo, o time feminino do Bahia venceu o Fluminense, por 4 a 2, no CT Evaristo de Macedo, e garantiu o time na liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro da 2ª divisão.

Os gols da “Mulheres de Aço” foram marcados por Julia Ramos e Miúda, cada uma balançou as redes adversárias em duas oportunidades.

A equipe treinada por Igor Morena atuou com: Camila: Ariely, Débora, Suelen e Taina (Dymenor); Kaiuska (Jumaria), Kaylane e Fabi Ramos; Miúda, Juliana Pereira (Nice) e Julian Ramos.

Com o primeiro lugar assegurado, a equipe vai encarar o Minas Brasília nos dias 6 e 13 de agosto, com a última partida sendo realizada no mando de campo da equipe baiana.