Torcedores do Bahia mostram confiança em permanência na Série A | A TARDE

Uma das grandes marcas da apaixonada torcida do Bahia é a fé. Mesmo com o momento ruim que a equipe atravessa na Série A, a galera azul, vermelha e branca não perde a esperança e acredita que o time comandado por Rogério Ceni permanecerá na elite do Brasileirão. A equipe de reportagem do Portal A TARDE ouviu a fiel torcida para saber suas expectativas para o jogo decisivo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 6, na Arena Fonte Nova.

Mamusca Tricolor é uma figura cativa nas arquibancadas da Arena Fonte Nova. A torcedora que acompanha o Bahia em praticamente todas as partidas, diz que ativou o modo "Lourinho", icônico torcedor do Bahia que nunca deixou de acreditar na equipe.

"A promessa é jogar certo. Já tive o modo lourinho, estou pela fé e fiz promessa, pedi a irmã Dulce que hoje o Bahia vai ser consagrado. O Vasco vai perder, o Santos vai perder, só o Bahia vai ganhar. Tudo certo para acontecer essa magia aqui hoje. Será 1 a 0 gol de Cauly", disse esperançosa.

"Um time com um elenco desse, para estar nessa sofrência e deixando a gente sofrer. Trouxe o meu remédio de pressão, está aqui, chega agora vou tomar, para poder aguentar. Eu vim pela fé. Pronto, no final o Bahia não vai cair", completou.

Com suas miçangas tricolores e sempre abraçado com sua santa, Miro do Bahia é presença certa nos jogos do Esquadrão. Torcedor fervoroso, ele crava a manutenção do Tricolor de Aço na primeirona em 2024. Apesar da montagem do elenco ser motivo de reclamação, ele espera que o Grupo City melhore o elenco no próximo ano.

"Vamos nos manter na primeira divisão. O City tem que ver quem presta, tira e bota uns caras melhores, porque o Bahia precisa de qualidade. Estou falando aqui para todos os torcedores, toda nação tricolor, que o Bahia precisa de um time de qualidade. No Bahia não tem mais segunda divisão. Daqui para frente com o City, não tem mais segunda divisão. Então, vamos jogar, ter cautela e ganhar", disse motivado.

Em 2023, os torcedores tricolores alcançaram marcas impressionantes no certame nacional, sendo a 4ª maior média de público do Campeonato Brasileiro de 2023, e a 6ª melhor da temporada. Além disso, já levou mais de um milhão de expectadores na Arena Fonte Nova.

Para se manter na Série A, o time azul, vermelho e branco precisa vencer o Galo mineiro e torcer por derrotas de Vasco e Santos. Caso empate, torce por derrota do time Cruzmaltino contra o Red Bull Bragantino.