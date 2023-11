Torcida Bamor 'cancela' festa pré-jogo; Bahia e Arena não respondem | A TARDE

A Torcida Organizada Bamor (TOB), maior organizada dedicada ao Bahia, divulgou uma nota, na terça-feira (28), "cancelando" as atividades que antecedem a partida entre o Tricolor de Aço e o São Paulo, na noite desta quarta-feira (29), na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão. As ações, chamadas de 'Dia de Bahêa', já viraram tradição em dias jogos do clube baiano em Salvador.

No comunicado, a TOB diz não compactuar com as ações festivas em um momento delicado do Bahia na tabela do Campeonato Brasileiro, onde o time se encontra na zona de rebaixamento com 41 pontos. "Momento crucial do Campeonato e a Torcida Bamor não compactua com esse 'COMPLÔ' do EC Bahia. O momento NÃO é de FESTA, e muito menos de colocar banda para tentar maquiar a situação do clube no Brasileiro", iniciou.

A atitude da organizada, inclusive, foi apoiada por alguns tricolores. "Postura perfeita!!!! Foco no jogo e só!!!", declarou um torcedor. "Não temos nada a comemorar, a arquibancada é a única festa", declarou outro.

O 'Dia de Bahêa' desta rodada contará com as bandas Samprime, 7Kssio e Nata do Samba, que estarão localizadas em setores diferentes do estádio, fazendo a festa para os torcedores antes da bola rolar.

Procurado pela reportagem do MASSA! sobre o assunto, o Bahia preferiu não se manifestar. Já a Arena Fonte Nova, também questionada, ainda não enviou uma resposta. Contudo, as atrações musicais seguem confirmadas no estádio para esta noite.

Bahia e São Paulo se enfrentam, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h desta quarta-feira (29). Um resultado positivo ou até mesmo um empate é o suficiente para o Esquadrão sair da zona da degola.