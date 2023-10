"Vamos deixar tudo que nós temos para manter o Bahia onde ele merece" | A TARDE

O técnico Rogério Ceni celebrou a reação do Bahia, que virou o jogo contra o Goiás depois de estar perdendo por 4x3. Apesar do jogo atípico, o treinador reconheceu os erros do time e alertou para necessidade de correção na reta final do Brasileiro.

"Sabemos que erramos bastante. Sofre quatro gols não é comum", disse Ceni, que considerou o resultado como o "início da caminhada para permanecer na Série A". Ceni lembrou que, após a pausa de 10 dias, o Brasileiro não terá mais folga no calendário.

E, para conseguir os pontos necessários à manutenção do tricolor na elite do futebol brasileiro, ele conta com a performance de dois jogadores que tiveram grande atuaçãoem Goiânia. Cauly, que retornou de lesão, e Everaldo, que enceerou um longo jejum de gols.

"Fico muito feliz por ele (Everaldo). O 9 vive de gols, as cobranças são compreensíveis, mas o importante é que hoje ele deu a resposta". Rogério destacou a força mental do time, que buscou a virada depois fazer 3x1 e etar perdendo por 4x3.

"Fantástico, todos estão de parabéns", disse o treinador. Para Ceni, Cauly foi especial no jogo, mesmo sem ritmo. No período que terá antes do jogo contra o Internacional, dia 18, ele pretende fazer com que o time fique mais com a bola e promete que não vai faltar empenho dos jogadores.

"Vamos deixar tudo que nós temos nesses últimos dois meses para manter o Bahia no lugar que ele merece".