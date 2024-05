Vídeo: Filho de Everton Ribeiro provoca Botafogo após jogo do Bahia | A TARDE

Após o triunfo do Bahia sobre o Botafogo, na noite deste domingo, 5, o filho mais novo do meia Everton Ribeiro viralizou nas redes sociais. O motivo? Totói, como é conhecido Antônio Nery Ribeiro, cantou uma famosa música que torcedores do Flamengo usam para zoar os botafoguenses.

“E ninguém cala esse chororô. Chora presidente, chora o time todo, chora o torcedor”, cantou o pequeno, esbanjando extrema fofura. Marília Nery, esposa de Everton Ribeiro e mãe de Totói relatou que a filmagem era para ter ficado apenas nos "melhores amigos" do Instagram, no entanto, a publicação ficou visível para todos os usuários.

Assista o vídeo:





Totói provoca o Botafogo após triunfo do Bahia Reprodução | Redes Sociais

Publicações relacionadas