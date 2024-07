Dorival acredita que individualidade será decisiva contra a Colômbia

Para Dorival, a Colômbia tem uma das melhores gerações de jogaores dos últimos anos - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O Brasil não vai poupar jogadores pendurados com cartões amarelos e vai buscar o primeiro lugar do grupo D da Copa América diante da Colômbia. O jogo acontece nesta terça, 2 de julho, no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

Éder Militão, Wendell, Lucas Paquetá e Vini Júnior estão pendurados e não jogarão as quartas de final caso recebam cartão amarelo nesta terça. Dorivasl, no entanto, não considera deixá-los de fora por isso.

"Não tem essa história de poupar ninguém nesse momento. Eu acho que é uma amostra de que nós queremos o melhor resultado para a primeira fase da competição", diz o treinador. Apesar de não sacar nenhum jogador por questão disciplinar, o técnico Dorival Júnior deve fazer mudanças na escalação.

"Tem alterações dentro da necessidade da partida. Nós estamos estudando bastante a equipe colombiana, aliás uma excelente equipe, vem tendo uma regularidade muito boa e alcançando resultados muito interessantes. Uma equipe que merece sim muito respeito", disse Dorival, que destacou ainda a qualidade individual dos colombianos.

"Acredito que seja uma das melhores gerações dos últimos anos do futebol colombiano, com jogadores atuando em grandes equipes do futebol mundial com destaque, muitos deles dentro do nosso país, nessa condição de serem protagonistas. Não tenho dúvidas que teremos um jogo mais jogado, talvez não aberto, porque as equipes vão se preocupar defensivamente, mas acredito que será um jogo com boas perspectivas", opinou o treinador.

"É uma equipe interessante. São 25 jogos de invencibilidade, isso não se conquista por um acaso, com certeza tem muito trabalho. Ao mesmo tempo nós temos que ter consciência do momento que nós estamos vivendo, das dificuldades que poderemos ter, porém, encontrando também soluções dentro daquilo que nós temos apresentado", acrescenta Dorivval.

O comandante da Seleção Brasileira destaca o processo de evolução do time e acredita que a individualidade pode ser decisiva no jogo contra a Colômbia. "Será um jogo talvez com muito mais qualidades, tanto de um lado quanto do outro, podendo ser definida a partida individualmente pelas qualidades que possuem ambas as equipes".