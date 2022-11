Influenciadores baianos são convocados pela CBF e vão para o Catar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) levou os baianos Daniel Alves e Bremer para serem opções do técnico Tite em campo para os jogos da seleção nacional, porém, outros dois baianos também foram chamados pela entidade máxima do futebol e vão acompanhar o mundial no Catar. Trata-se dos influenciadores digitais Vitor Araújo e Tiago Rocha.

Vitor Araújo gerencia a página Memes Futebolíticos, com 206 seguidores no Instagram, e contou com o apoio do Vitória, seu clube de coração para a sua convocação ser confirmada pela CBF.

Através das redes sociais, o Rubro-Negro comemorou a convocação de seu torcedor. “A nação votou e o homi vai pro Catar! Vitor, da página @Mfutebolisticos, contou com o apoio da nação rubro-negra e ganhou o concurso da CBF para ser um dos influenciadores brasileiros na Copa do Mundo. Apaixonado pelo Leão, Vitor agora vai representar o #ColossalNaCopa”.

O outro baiano convocado para o mundial, é Tiago Rocha, de 32 anos, morador do município de Feria de Santana, distante 100 km de Salvador, capital baiana, e é formado em Inglês na Universidade Federal de Feira de Santana (Uefs) e em cinema na Academia de Nova York.

Ao contrário do seu parceiro de viagem, o feirense usa as redes sociais com dicas de inglês baseado no humor.

Os dois brasileiros vão torcer para os comandados de Tite a partir do dia 24 de novembro, quando o Brasil encara a Sérvia, às 16h (horário de Brasília). Na sequência, os selecionados canarinhos enfrentam a Suíça (28) e Camarões (02/12).