Richarlison, o grande candidato a '9' do Brasil

Richarlison é o favorito para vestir no Catar a camisa '9' imortalizada por Ronaldo em 2002, mas que ficou sem dono depois do penta.

O atacante do Tottenham é o grande candidato a ocupar a posição de centroavante na Copa do Mundo, onde a Seleção de Tite, uma das favoritas, estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro. Suíça e Camarões completam o Grupo G.

Richarlison, de 25 anos, disputou boa parte das Eliminatórias Sul-Americanas atuando pelas pontas, função que também cumpre na Inglaterra. Ele se apropriou do comando do ataque a partir da Copa América 2021, depois da queda de rendimento de Roberto Firmino e de o peso de ser o 'homem-gol' do time recair sobre Neymar.

Na Copa América, que terminou com o título da Argentina, o 'Pombo' marcou apenas um gol em sete jogos, mas nas Eliminatórias ele foi o vice-artilheiro da equipe (6), atrás de 'Ney' (8).

"Pela Seleção eu tenho feito muitos gols, a qualquer momento eu posso marcar. Na Seleção tenho jogadores de alto nível do meu lado, acho que ali minha confiança é muito grande", disse o atacante no mês passado no programa 'Esporte Espetacular', da TV Globo.

A concorrência

Richarlison foi titular em três dos últimos quatro jogos da Seleção antes do Mundial, marcando quatro gols nas vitórias sobre Coreia do Sul, Gana e Tunísia.

Em meados de outubro, machucou a panturrilha durante um jogo do Campeonato Inglês, mas a lesão não deve colocar em risco sua convocação.

Richarlison forma dupla de ataque com Neymar, que costuma jogar pelo lado esquerdo ou centralizado, e é abastecido por Lucas Paquetá ou algum ponta veloz como Vinícius Júnior, Raphinha ou Antony.

Apesar de sua eficiência e dos elogios de Tite, o treinador testou outro esquema tático sem ele, quem sabe para o caso de seca dos candidatos à posição: Neymar no comando do ataque com Paquetá na função de camisa '10' e dois pontas. Pedro e Gabriel Jesus são hoje os princais concorrentes de Richarlison.