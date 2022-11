Rival do Brasil na estreia, Sérvia divulga convocados para a Copa

Primeiro obstáculo do Brasil na busca pelo hexacampeonato, com partida marcada para o dia 24, às 16h, no estádio Lusil Iconic, a seleção da Sérvia divulgou nesta sexta-feira, 11, os jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo do Catar, programada para começar no dia 20 de novembro.

Os destaques do selecionado comandado pelo técnico Dragan Stojkovic estão Savic, da Lazio, Kostic e Vlahovic, da Juventus, Tadic, do Ajax, Jovic, da Fiorentina e Mitrovic do Fullham.

Confira os convocados:

Goleiros: Milinkovic-Savic (Torino) , Predrag Rajkovic (Mallorca) e Marko Dmitrović (Sevilla)

Defensores: Strahinja Pavlovic (Red Bull Salzburg), Nikola Milenkovic (Fiorentina) Srdan Babic (Almería), Stefan Mitrovic (Getafe), Filip Mladenovic (Legia Warszawa), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Strahinja Erakovic (Crvena Zvezda), Darko Lazovic (Hellas Verona).

Meia: Ivan Ilic (Hellas Verona), Sasa Lukic (Torino), Uros Racic (SC Braga) ,Nemanja Maksimovic (Getafe) Milinkovic-Savic (Lazio), Marko Grujic (FC Porto), Nemanja Gudelj (Sevilla)

Atacantes: Filip Djuricic (Sampdoria), Filip Kostic (Juventus), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Nemanja Radonjic (Torino), Andrija Zivkovic (PAOK), Luka Jovic (Fiorentina) e Dusan Tadic (Ajax).