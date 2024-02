"A torcida fez diferença", declara Muriel sobre o apoio no Ba-Vi | A TARDE

Mais de 30 mil torcedores rubro-negros estiveram presentes no Barradão para ver o Vitória sair vencedor no primeiro Ba-Vi do ano, disputado neste domingo, 18. Antes mesmo da bola rolar, a torcida já fazia festa na arquibancada, realizando um mosaico e erguendo o bandeirão para incentivar os jogadores que defendiam as cores dentro de campo.

Titular no duelo, o goleiro Muriel destacou o apoio da torcida do Leão: "Eles fizeram muito a diferença. Foi como ter um jogador a mais desde o início do jogo. É muito importante criar essa atmosfera, já que nós vamos ter um longo ano pela frente".

"É muito importante a gente poder contar com o apoio do nosso torcedor", afirmou Muriel.