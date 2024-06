Adversário do Vitória, Juventude está invicto como mandante no Brasileirão

Estádio Alfredo Jaconi é a casa do Juventude - Foto: Nathan Bizotto/ ECJ

Juventude e Vitória se enfrentam nesta terça-feira, 11, no estádio Alfredo Jaconi, pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O adversário do rubro-negro baiano está invicto na condição de mandante na Série A, com o aproveitamento de 77,7%.

O time comandado por Roger Machado atuou em três partidas no Alfredo Jaconi, onde conquistou duas vitórias, contra Corinthians e Atlético-GO, alé, de um empate frente ao Athletico-PR.

Com um dos menores orçamentos da Série A, a equipe de Caxias do Sul que é o atual vice-campeão da Série B, tem como objetivo se manter na elite do futebol nacional e melhorar suas finanças. A equipe tem uma folha salarial de R$ 3 milhões.

"O equilíbrio financeiro é um ponto fundamental para que possamos ser competitivos durante a temporada, dado que não temos um grande orçamento em comparação com as demais equipes da elite. Nossa meta é diminuir essa diferença, gerando novas receitas para elevar o orçamento do clube e brigar por objetivos maiores", revela Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude.

O time Jaconero ocupa 12ª colocação na tabela de classificação, com nove pontos somados. Sem vencer há 10 jogos na temporada, sendo sete desses no Brasileirão, o Vitória é o último na Série A, com apenas dois pontso somados em sete partidas disputadas.