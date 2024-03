Além de Reynaldo e Luiz Adriano, Vitória encaminha mais 4 reforços | A TARDE

Após acertar a contratação do zagueiro Reynaldo, de 27 anos, e do atacante Luiz Adriano, de 36, o Vitória deve acertar com outros quatro reforços nesta semana. Pelo menos foi o que garantiu o presidente Fábio Mota na noite deste domingo, 3.

Ainda de acordo com o presidente rubro-negro, os quatro jogadores já estão contratados e a expectativa é de que sejam anunciados até quinta-feira, 7.

"Nomes a gente não vai confirmar porque não está no BID. Posso dizer que contratamos quatro jogadores, que devem ser anunciados até quinta-feira. Os quatro já estão contratados e estamos atrás de mais dois. A ideia é que a gente anuncie seis nomes até quinta", garantiu o dirigente.

Reynaldo assinou contrato no último sábado, 2, e foi anunciado pela assessoria de imprensa do clube, que aguarda apenas a publicação do nome do atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

“É uma característica que a gente gostaria de ter no elenco, de mais um zagueiro canhoto. Um zagueiro que tem muita força, rápido e tem tudo para agradar. Hoje nós só temos o Wagner Leonardo com essa característica”, revelou o técnico Léo Condé sobre o novo zagueiro.

Já o atacante ex-Milan e Seleção Brasileira, Luiz Adriano, realizou exames no Barradão e pode ser anunciado a qualquer momento pelo Vitória.