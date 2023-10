Após 14 jogos pendurado, Wagner Leonardo recebe terceiro amarelo | A TARDE

O técnico Léo Condé ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Vitória, pela 33ª rodada do Brasileirão. Wagner Leonardo recebeu o terceiro cartão amarelo por tocar com a mão na bola na partida contra o Guarani, neste domingo, 15, e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Sampaio Corrêa, às 19h de sexta-feira, 20, em São Luís, no Maranhão.

Wagner Leonardo não recebia um cartão desde a 17ª rodada, contra o Novorizontino. Desde então, foram 14 partidas na Série B, atuando os 90 minutos, sem ser advertido pelo árbitro.



As opções do técnico do Vitória para a zaga são João Victor, Marco Antônio e Yan Souto. Este último vinha sendo opção para a lateral direita nas ausências de Zeca e Railan. Léo Condé terá quatro dias de preparação para definir o substituto de Wagner Leonardo.