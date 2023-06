Após dez rodadas, Vitória tem campanha melhor que a do último acesso

Longe da elite do futebol brasileiro desde 2019, o Vitória retornou à segunda divisão nesta temporada e a campanha inicial na Série B credencia o Rubro-Negro a brigar por uma vaga no Brasileirão 2024.

Com 22 pontos em dez rodadas, o time comandado por Léo Condé tem aproveitamento melhor que o da última campanha de acesso, em 2015. Naquela ocasião, o Vitória terminou a décima rodada com 19 pontos, cerca de 63% de aproveitamento, contra pouco mais de 73% da campanha atual.

Quem iniciou a Série B como técnico do Leão foi Claudinei Oliveira, que dirigiu a equipe apenas nas duas primeiras rodadas. Após sua demissão, Wesley Carvalho assumiu interinamente por quatro jogos, até a chegada de Vágner Mancini, na sétima rodada.

Escudero foi o artilheiro do Vitória na Série B de 2015, com 11 gols | Foto: Reprodução | EC Vitória

Após o fim da rodada dez, o Vitória estava fora do G-4, na quinta posição, mesmo com o bom aproveitamento. Já nesta temporada, o Rubro-Negro é líder com um jogo a mais que o Vila Nova e dois a mais que o Sport, um dos dois podem acabar tomando a liderança.



No fim, o Vitória conseguiu o acesso após terminar a Série B de 2015 na 3ª colocação, com 66 pontos e aproveitamento de quase 58%. É o que o torcedor do Leão espera nesta temporada, para comemorar o acesso para a Série A.