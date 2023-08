Após seca de gols, Osvaldo celebra: "Importante estar fazendo gol"

O atacante Osvaldo é um dos principais jogadores do Vitória na Série B. Após sete jogos, ele voltou a balançar as redes. Além disso, ele é o líder de assistências do time, com seis passes para gols. O veterano celebrou o tento marcado e a atuação dos companheiros de setor.

"Sempre importante estar fazendo gol, ainda mais para um atacante. Realmente, foi um jogo muito truncado ali. Léo Condé acabou treinando a nossa equipe na semana espelhando um pouco o que o Novorizontino iria propor no jogo, e, graças a Deus, conseguimos treinar bem essas arrancadas, esses facões rápidos. A gente teve chances de ampliar logo depois que eu fiz o primeiro gol, com Wellington Nem. Depois a gente teve outra escapada com Mateus Gonçalves. Acho que a gente ficou uma equipe muito rápida. Lógico que é a primeira vez que a gente joga nesse sistema, com três caras ali na frente de velocidade. Aliviado por estar voltando a marcar, sempre uma satisfação muito grande poder marcar, ainda mais diante do nosso torcedor", disse o camisa 11 em coletiva.

Ao final do primeiro tempo, Osvaldo reclamou de dores na panturrilha esquerda e foi substituído por Welder. Ele revelou que que acordou melhor no dia seguinte e que o aval do departamento médico sobre a lesão foi positivo.

"Então, com a sequência de jogos, treinamentos, a gente acaba tendo um desgaste muito grande, e ontem acabei sentindo no final do primeiro tempo. A panturrilha esquerda deu uma pesada. Precaução. Como já tinha machucado uma vez, em 2019 se não me engano, falei para a comissão que era melhor segurar para não ter risco de lesão mais grave. Mas, creio que na quarta-feira estarei bem, já acordei bem, conseguindo andar sem dor. Espero que possa estar à disposição para ajudar o Vitória nesse jogo que vai ser muito difícil", pontuou.

Nesta quarta-feira, 19, o Vitória tem mais um confronto direto pelo G-4. Fora de casa, o Leão da Barra enfrenta o Sport, às 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife. Osvaldo comenta sobre o clássico nordestino e as dificuldades que aguardam a equipe nesse compromisso.

"Jogo difícil. Sport é uma equipe muito forte jogando diante do seu torcedor, assim como a gente é muito forte aqui. A equipe que tiver mais concentrada e mostrar mais disposição nos duelos vai ter grande vantagem para sair com o resultado positivo. Creio que a gente vai chehgar lá e conseguir impor nosso jogo lá e conseguir sair de lá com um bom resultado. É um jogo de seis pontos, fora de casa é difícil, mas a gente tem totais condições de fazer um grande jogo", comentou.

Osvaldo acredita que o desgaste físico e mental são naturais devido a sequência de jogos. O jogador acredita que não faltará luta, apesar de todas as dificuldades.

"Isso é normal. Não são em todos os jogos que vamos dar uma resposta positiva tecnicamente. Oscilações vão acontecer. Tenho procurado sempre me cuidar, desempenhar meu papel no dia a dia nos treinamentos. Como falei, lógico que tem desgaste físico, mental, isso também conta muito. Estou me sentindo bem. Não são em todos os jogos que vou chegar, fazer gol e dar assistência, vão ter jogos que não vou conseguir, mas uma coisa eu digo nunca vou deixar de tentar e vou estar sempre lutando para cada vez melhorar"

A equipe foi escalada com três zagueiros diante do Novorizontino. Na frente, a novidade foi com o próprio Osvaldo. Ele comentou sobre atuar como falso 9, no comando de ataque Rubro-Negro.

"Foi uma proposta diferente que o professor Léo Condé trabalhou com a gente durante a semana. Me chamou. Atuei bastante como segundo atacante, mas não de 9. Mas foi um falso 9, saindo da área, trocando de posição com o Mateus e o Wellington Nem. Nossa movimentação foi interessante, e me senti bem por estar mais perto do gol. Consigo finalizar com a esquerda e com a direita também. Ponto positivo é que vou estar mais perto do gol. Jogando de ponta, não estarei tão perto do gol. Nos meus últimos dois jogos de ponta, acabei nem finalizei em gol, não lembro bem. Mas de falso 9 se aproximando mais do gol, isso é um ponto positivo", concluiu.