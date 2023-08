Aproveitamento do Vitória daria título em 6 das 12 últimas Série B

O time do Vitória tem vivido quase que uma 'lua de mel' com sua torcida. Com uma consistente campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão da Barra ostenta a liderança da competição e ainda abriu três pontos de frente para o Sport, equipe que ocupa a 2ª posição na tabela.

Com 25 rodadas disputadas, o Rubro-Negro conquistou 48 dos 75 pontos possíveis até o momento, colocando a equipe de Léo Condé com um aproveitamento de 64%. Caso mantenha esses números, o Vitória chegaria ao fim da 38ª rodada com cerca de 73 pontos conquistados. daria

A respectiva marca, inclusive, seria a melhor já atingida pelo Leão da Barra na Segundona desde o início da 'Era dos Pontos Corridos', em 2003. Mesmo quando fez o melhor primeiro turno da história da competição, em 2012, com 44 pontos, o Vitória terminou aquela edição em 4º lugar, com 71 pontos, após oscilar bastante na metade final do torneio.

Segundo levantamento realizado pelo Portal A TARDE, a marca de 73 pontos é superior a seis dos últimos 12 campeões da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste recorte, a maior pontuação foi obtida em 2011, quando a Portuguesa fez incríveis 81 pontos; enquanto a pior ocorreu em 2014 e 2021, quando Joinville e Botafogo foram campeões com apenas 70 pontos.

Vale ressaltar que o Vitória nunca conseguiu levantar um título nacional em sua história, tendo batido na trave em quatro oportunidades, sendo vice-campeão nas Séries A (1993), B (1992), C (2006) e ainda da Copa do Brasil (2010).

Caso consiga manter esse aproveitamento, os 73 pontos que seriam conquistados pelo Rubro-Negro superaria as campanhas de Joinville (2014 - 70 pontos), Botafogo (2015 - 72), América-MG (2017 - 73), Fortaleza (2018 - 71), Chapecoense (2020 - 73) e Botafogo (2021 - 70).

Sequência

Com a segunda melhor campanha dentro de seus domínios, o Vitória recebe o Mirassol, nesta sexta-feira, 1º, no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador. Em má fase, o time do interior paulista não vence há seis jogos, tendo cinco derrotas e um empate - contando Série B e Copa Paulista.

Na sequência, o Rubro-Negro ainda terá uma boa oportunidade de tentar somar pontos e se consolidar ainda mais na ponta. Após a partida contra o Mirassol, o Leão enfrentará quatro equipes que ocupam a metade debaixo da tabela: CRB (10º), dia 10 de setembro; Avaí (15º), 17 de setembro; Ituano (13º), 22 de setembro; Tombense (18º), 29 de setembro.