Atento ao mercado, Vitória tem interesse no atacante Edu, do Cruzeiro

O Vitória segue de olho nas possibilidades para reforçar o elenco na janela de transferências do segundo semestre, e o nome do atacante Edu, do Cruzeiro, surge como um dos atletas em que o Rubro-Negro tem interesse. A informação é da Rádio Itatiaia.

Edu tem 30 anos e foi um dos destaques do Cruzeiro na campanha do título da Série B em 2022. Neste ano ele foi emprestado ao Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes, que não exerceu o direito de compra após o fim do contrato e liberou o jogador.

Como o centroavante não está nos planos do Cruzeiro, o Vitória monitora a situação, assim como outros clubes do futebol brasileiro. Os agentes do atleta, no entanto, definiram que a prioridade no momento é buscar um acordo com equipes fora do Brasil.

Fábio Mota, presidente do Vitória, já afirmou em outras oportunidades que iria reforçar o elenco durante a Série B. Atualmente, o técnico Léo Condé conta com Léo Gamalho, Welder e Tréllez, artilheiro da equipe na competição, como opções de centroavante.