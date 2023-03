Basquete do Vitória estreia no Campeonato Brasileiro nesta terça-feira

A bola vai voltar a subir para o basquete do Vitória. A estreia do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro vai ser nesta terça-feira, 6, às 19h30, contra o time do AZ Araraquara, em São Paulo (confira a tabela completa abaixo).

Depois do título da Liga do Nordeste, o Leão da Barra vai em busca do acesso à divisão de elite do Basquete Brasileiro. A estreia do Vitória em sua casa, o Ginásio da Associação Desportiva Adelba, na Paralela, será no dia 20 de março contra a AD Brusque, da cidade catarinense de Brusque.

Uma das conferências contará com Vitória, Basket Osasco (SP), AZ Araraquara (SP), Brusque (SC) e Blumenau (SC). Já a outra reúne Liga Sorocabana (SP), Basquete Santos (SP), Basquete Pinda (SP), Praia Clube (MG) e Cruzeiro Basquete (MG).

As equipes jogarão dentro das suas conferências, com as quatro primeiras se classificando para o Playoff de quartas de final, em melhor de três jogos: 1º x 4º e 2º x 3º. Com os quatro classificados, será realizado o quadrangular final, onde todos se enfrentam pelo título.

Retrospecto

O projeto de basquete do Vitória teve início em 2015, em parceira com a faculdade Universo. No mesmo ano, o clube disputou a NBB, primeira divisão do basquete nacional.

Pela temporada 2016/2017, o Leão da Barra conquistou o feito de ser terceiro colocado na maior liga de basquete do país. No entanto, no ano seguinte, a parceria entre Vitória e Universo foi descontinuada e o clube encerrou a modalidade, até decidir retomar, em maio de 2022, sob a gestão do presidente Fábio Mota.

Jogos do Vitória

TURNO

7 de março – TER

19h – AZ Araraquara x Vitória – Ginásio Gigantão, Araraquara (SP)

9 de março – QUI

19h – Basket Osasco x Vitória – Ginásio Geodesico, Osasco (SP)

20 de março – SEG

19h – Vitória x AD Brusque – Ginásio da Adelba, Salvador (BA)

22 de março – QUA

19h – Vitória x APAB Blumenau – Ginásio da Adelba, Salvador (BA)

RETURNO

14 de abril – SEX

19h – Vitória x AZ Araraquara – Ginásio da Adelba, Salvador (BA)

16 de abril – DOM

11h – Vitória x Basket Osasco – Ginásio da Adelba, Salvador (BA)

24 de abril – SEG

19h – APAB Blumenau x Vitória – Ginásio Galegão, Blumenau (SC)

26 de abril – QUA

19h – AD Brusque x Vitória – Arena Brusque, Brusque (SC)