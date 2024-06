Basquete: Vitória perde para o Santos e está eliminado do Brasileirão | A TARDE

O time de basquete do Vitória encarou o Santos, na noite desta terça-feira, 28, e foi derrotado por 58 e 56. Com o resultado, o rubro-negro perdeu a melhor de três jogos e está eliminado do Brasileirão. O jogo foi realizado na Arena Santos.

Os maiores do time colossal foram pedrão, com 14 pontos e sete rebotes, e Victinho, que anotou 13 pontos e três rebotes. Apesar de conseguir vencer o primeiro duelo, que ocorreu no Ginásio de Cajazeiras, o Vitória foi atropelado na segunda partida da série, com uma desvantagem de 42 pontos.

A equipe do técnico Edu Mariano teve como destaques no Campeonato Brasileiro Marcelo Roque, Luiz Muller e Gabriel Mariano.

