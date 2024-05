Brasileirão A3: Vitória bate o União-RN e está próximo do acesso | A TARDE

O Vitória deu um passo gigante para o acesso a Série A2. Na tarde deste domingo, 19, as Leoas da Barra visitaram o União-RN e venceram por 1 a 0. A partida foi realizada no Estádio Frasqueirão, em Natal, válido pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino Série A3.

O tento rubro-negro saiu na etapa final. A defesa do time potiguar saiu errado. Atenta, Luana roubou a bola, driblou uma marcadora e deixou Jéssica Beiral de na cara do gol para balançar as redes. De pé direito ela finalizou sem chances para a goleira adversária, aos 30 minutos do segundo tempo.

O jogo de volta está marcado para a próxima sexta-feira, dia 24, às 19h, em Pituaçu. As Leoas da Barra podem até empatar que garantem vaga na Série A2 do Brasileirão feminino e avançam para as semifinais.

O GOL DA VITÓRIA DO VITÓRIA! 🔴⚫️🦁



Beiral, camisa 18, garantiu a Vitória das Leoas no jogo de ida da quartas de final do Brasileirão A3.



Agora a decisão é sexta-feira(24) em Pituaçu, VAMOS LEOAS!



🎥: Tv Vitória #LeoasEmCampo #PorNossaHistória pic.twitter.com/PdYhsZ93yu — EC Vitória (@ECVitoria) May 19, 2024

